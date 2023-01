“Não posso aceitar o que aconteceu aqui. Sete anos de prisão pela morte de uma pessoa não é aceitável. Vamos recorrer, porque não foi feita justiça.” As palavras de Arminda Guimarães, viúva de Fernando Ferreira, conhecido pela alcunha de ‘Conde’, espelhavam a revolta da família, esta sexta-feira, à saída do Tribunal de Guimarães, depois de ter ouvido o coletivo de juízes condenar ‘Toni do Penha’, de 71 anos, a sete anos de prisão por ter deixado morrer o seu marido.









