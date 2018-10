Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de jovem autista enganada com cão de água

Famílias lesadas vão apresentar queixa-crime coletiva.

Por Diana Santos Gomez | 06:00

Farrusco, um cão de água português, foi entregue à família de Rui Marques, um dos jovens que sofrem de autismo e se sentem enganados por Rui Elvas, um homem que se apresentava como treinador e presidente da Associação Portuguesa de Cães de Assistência.



Os pais de Rui Marques moram em Porches, no concelho de Lagoa, e são umas das 12 famílias que dizem ter sido "burladas" e que vão apresentar uma queixa-crime no Ministério Público.



"Através da nossa família esse senhor conseguiu ficar com mais de cinco mil euros. Veio duas vezes ter connosco e nunca treinou o cão", lamenta Elsa Marques, que está revoltada porque o animal sente quando o filho vai ter uma crise e "não consegue lidar com isso".



As famílias sentem-se lesadas em mais de 40 mil euros, o valor que entregaram para adquirir os cães.



O CM tentou contactar Rui Elvas mas o telemóvel estava desligado.



PORMENORES

Cães de assistência

A Associação Portuguesa para a Intervenção com Animais de Ajuda Social, uma entidade certificada para treinar cães de assistência, lançou os primeiros alertas sobre a atuação estranha da Associação Portuguesa de Cães de Assistência.



Agência de comunicação

Rui Elvas teve a assessoria de uma agência de comunicação para divulgar a atividade da Associação Portuguesa de Cães de Assistência. O CM questionou esta agência, que garantiu esclarecimentos sobre o caso na próxima semana.