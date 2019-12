Família de Otávio vive terror durante assalto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Devido à chuva e ao frio da noite de quinta-feira, Diandra Machado, mulher de Otávio, do FC Porto, preferiu ficar com os filhos pequenos em casa em vez de se deslocarem ao Dragão para o jogo com o Feyenoord, da Liga Europa. Acabaram por viver minutos de terror num assalto de um gang à moradia localizada em Valadares, Vila Nova de Gaia.Tudo aconteceu pelas 21h30. Pelo menos três ladrões irromperam pela habitação e surpreenderam a companheira ... < br />