Família desalojada em Braga

Uma família com duas crianças ficou desalojada, esta quarta-feira, na freguesia de São Victor, em Braga, devido a um incêndio no quadro eléctrico da habitação.O incêndio não causou feridos, mas deixou a casa sem condições de habitabilidade. O incidente aconteceu pelas 19h47 na Rua Calouste Gulbenkian.A família teve de ser realojada pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga e vai passar a noite num hotel.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e os Bombeiros Voluntários de Braga, num total de 11 operacionais apoiados por 3 viaturas.A PSP também esteve no local e registou a ocorrência.