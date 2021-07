Atleta desaparecido no Marco de Canaveses encontrado morto

O desfecho que todos temiam confirmou-se ontem, ao cair da noite. Marílio Costa Leite, o atleta de 48 anos que estava desaparecido desde domingo, foi encontrado morto a cerca de três quilómetros do local onde fora visto pela última vez, durante uma prova em Marco de Canaveses. Segundo a GNR, terá caído a uma ravina com cinco metros e ficou a pouco mais de 150 metros de uma habitação.Viveram-se momentos de grande desespero já depois das 20h00, quando o dorsal (identificação que cada atleta usa no peito) de Marílio foi encontrado. Esta identificação é complementada por um chip, que serve para ativar aparelhos espalhados ao longo do percurso de forma a provar que o participante o percorreu na totalidade e em quanto tempo.