Família fica desalojada após incêndio destruir habitação em Santa Maria da Feira

Quatro pessoas, todos da mesma família, ficaram desalojadas, esta manhã de sexta-feira, na sequência de um incêndio numa habitação em Santa Maria da Feira. Não houve registo de feridos.Ao que tudo indica, o fogo começou nuns anexos e propagou-se a toda a habitação.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Fajões, para um incêndio habitacional, na rua do Emigrante, em Fajões.A GNR foi mobilizada para o local para apoiar as operações de combate às chamas.Os serviços sociais da autarquia foram acionados para apoiar a família no realojamento.