Fazia grogue com gel desinfetante e vendia cada litro a cinco euros

A PSP de Sintra desmantelou um negócio de produção de grogue, licores e poncha, gerido no Cacém por um desempregado, de 69 anos.Foram apreendidos vestígios de gel desinfetante, suspeitando a PSP que o arguido adicionava esta substância às bebidas. O cabo-verdiano iniciou em janeiro deste ano a produção ilegal de bebidas. Foi-lhe apreendido equipamento para fazer a trituração de cana de açúcar e 835 litros de grogue pronto a vender.Tinha 52 garrafões de 5 litros, já rotulados. Vendia cada litro de bebida a 5 euros. A garagem onde produzia as bebidas alcoólicas foi fechada pela PSP na terça-feira. Incorre nos crimes de fuga ao Fisco, produção ilegal de bebidas e atentado à saúde pública. Aguarda em liberdade o decorrer do processo.