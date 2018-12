Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fecho da estação dos correios em Lagos provoca indignação

Reunião convocada para sábado pretende reunir opiniões para elaborar documento.

Por João Mira Godinho | 08:52

A Junta de Freguesia da Luz, concelho de Lagos, convocou, para sábado, uma reunião para abordar o fecho da estação dos correios na vila. Isto depois de ter sido informada, pelos CTT, que "está previsto o encerramento definitivo e imediato do balcão".



Na reunião de sábado, agendada para as 15h00, no Clube Luzense, o objetivo é "reunir opiniões" para que seja elaborado um manifesto contra a decisão da empresa. O presidente da junta, João Reis (PS), nas redes sociais, prometeu "tudo fazer para que o balcão dos CTT da Luz não encerre". E convidou todos "os interessados a contribuírem para que esta não seja uma realidade".



Também o PCP já se insurgiu contra a decisão, que "vai contra os interesses da população da Luz, Espiche, Almádena, Montinhos, Bela Vista e parte do Burgau", e apela a que os CTT voltem "ao controlo público".



Segundo João Reis, a Luz tem cerca de 5 mil habitantes - 3 mil portugueses e 2 mil estrangeiros - que, a partir de agora, vão ter o posto dos correios mais próximo em Lagos, "em balcões completamente sobrecarregados (...) onde, por vezes, para levantar uma carta registada é preciso ficar cerca de uma hora à espera". O autarca destaca o crescimento da freguesia, com a fixação de estrangeiros, e um conjunto de obras que apontam para um "aumento da população" da localidade.



Apelando à luta contra a decisão, João Reis pede que, além da população, na reunião de sábado estejam representações das várias forças políticas, de associações, da comunidades estrangeiras e do comércio, de forma a evitarem que a estação dos CTT feche.