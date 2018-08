Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de São Mateus já foi visitada por 150 mil pessoas

Maior feira franca da Península Ibérica abriu portas na quinta-feira e prolonga-se até 16 de setembro.

Por Luís Oliveira | 08:52

A Feira de São Mateus foi visitada nos primeiros quatro dias por 150 mil pessoas, o que constitui um recorde. O dia com maior afluência foi o domingo, de entrada gratuita, com 64 mil entradas. O concerto dos Amor Electro foi assistido por 18 612 pessoas. A feira acaba dia 16 de setembro.



"A Feira de São Mateus entrou com o pé direito nesta nova edição. Nos primeiros quatro dias, foi visitada por 150 mil pessoas, com especial destaque para os muitos emigrantes que se reencontraram aqui com a portugalidade. É uma marca com um sabor especial. Este sucesso de público confirma a aposta na revitalização do mais importante certame de Viseu", afirma Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu.



Jorge Sobrado, Gestor da Feira de São Mateus, garante: "A feira voltou a surpreender o público. Está mais atrativa e completa do que nunca. O reencontro com a melhor das feiras populares do País está alcançado. É um grande reencontro com as tradições das feiras populares históricas, mas também com grandes novidades e o melhor cartaz cultural da lusofonia".



Para amanhã, em perspetiva está nova enchente, tendo em conta que o cabeça de cartaz é Mickael Carreira. Entretanto, ontem, a Câmara de Viseu anunciou que a cidade vai ser palco de uma prova do Air Race Championship.



A apresentação deste projeto, que pretende dinamizar o aeródromo municipal, acontecerá hoje à noite na Feira de São Mateus, e contará com um show aéreo noturno.



O Viseu Air Race decorrerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2019 e conta com oito aviões a voar em simultâneo, pilotados pela elite mundial de pilotos.