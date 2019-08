Férias dos portugueses mobilizam 1200 polícias para reforçar segurança

A PSP e a GNR vão mobilizar cerca de 1200 operacionais para reforçar o patrulhamento nas principais vias rodoviárias usadas pelos portugueses para irem de férias neste primeiro fim de semana de agosto, bem como nas praias e locais de festas e romarias.A GNR promete especial atenção a toda a faixa costeira onde tem jurisdição. De resto, estão planeados patrulhamentos com a Guardia Civil espanhola, a Gendarmerie francesa e os Carabinieri italianos, nas zonas do Algarve, Setúbal, Lisboa e Porto."Alertamos para os crimes de oportunidade, como os carteiristas e os furtos nas praias", realçou fonte oficial da GNR.Já a PSP é responsável pela segurança nas principais cidades portuguesas. O reforço de 600 agentes, para este fim de semana, vai incluir elementos da Unidade Especial de Polícia, incumbidos de realizarem fiscalizações nas zonas de diversão noturna.A GNR vai reforçar o apelo contra as burlas de verão. Há pessoas a pagarem, a dinheiro, reservas de casas de férias, que depois não existem.À semelhança da GNR, a PSP também vai fazer patrulhamentos conjuntos com as polícias de Espanha, França e Itália.Fonte da PSP disse que não foram registados assaltos em 2018, nem este ano, nas casas que esta força de segurança vigia no programa ‘Chave Direta’.