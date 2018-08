Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Férias inclusivas para utentes e cuidadores de Albufeira

Grupo de 14 crianças, jovens e adultos integram atividades desenvolvidas pela APEXA.

Por Carla Marques Cordeiro | 10:00

Um grupo de crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, estão a participar em várias atividades durante os meses de verão, no âmbito do projeto social Lucas, desenvolvido pela Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA).



O grupo está a realizar atividades de natureza reabilitativa, educativa, desportiva e cultural que permitirá responder às necessidades psicossociais de utentes e cuidadores da associação de Albufeira.



O objetivo é proporcionar umas férias diferentes a todos os utentes excecionais mas também às famílias e aos seus cuidadores, que os acompanham durante todo o ano.



O programa acolhe utentes residentes no Algarve mas também turistas que estejam na região e que queiram ter umas férias inclusivas.



Os utentes entram no programa de férias, que tem como objetivo a realização de um conjunto de ações que visem o desenvolvimento social, físico e psicológico de pessoas com e sem deficiência.



O programa de verão permite que os inscritos vão à praia, participem em sessões fotográficas, workshops e oficinas de culinária, pratiquem desporto e yoga, e façam visitas a espaços conhecidos como a Quinta Pedagógica, o Centro de Ciência Viva, os Bombeiros Voluntários de Albufeira ou a parques aquáticos e temáticos da região.



Nas férias do Lucas, os interessados poderão inscrever-se à semana e usufruirão de atividades diárias e inclusivas em parceria com as entidades locais.



A APEXA promove a integração e inclusão na sociedade de pessoas com limitações e acompanha durante todo o ano cerca de 400 utentes, sendo que 250 têm deficiência.