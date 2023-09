Uma pessoa morreu na sequência de um despiste de carro, na noite desta segunda-feira, na Avenida de Santa Mafalda, em Cabeça Santa, no concelho de Penafiel. O alerta foi dado às 22h04.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a vítima esteve encarcerada, mas foi retirada da viatura e recebeu os primeiros socorros. No local estiveram os Bombeiros de Entre-os-Rios e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Padre Américo.





As causas do despiste são desconhecidas. A GNR está no local e investiga.