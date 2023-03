Ferido grave em despiste de carro na A20 em Vila Nova de Gaia

Um despiste seguido de capotamento de um carro na A20, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, provocou um ferido. O alerta foi dado às 21h43 e o Batalhão de Sapadores Bombeiros de Gaia, com o apoio dos Bombeiros de Avintes, foram acionados para o local.



Segundo o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, a vítima apresentava ferimentos graves.

Foram efetuadas manobras de desencarceramento e a vítima foi hospitalizada. No total estiveram no local 19 operacionais apoiados por 6 viaturas.

A GNR investiga as circunstâncias em que ocorreu o despiste.