Um despiste de um carro na A3, no sentido Porto - Braga, ao quilómetro 13.8, na zona da Trofa, provocou um ferido.



O alerta foi dado às 22h06 e os Bombeiros de Ermesinde, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do São João, foram encaminhados para o local. A vítima necessitou de manobras de desencarceramento, mas sofreu ferimentos considerados ligeiros.

No local estiveram 13 operacionais apoiados por 6 viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.