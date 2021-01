Um homem, de 46 anos, morreu durante a tarde deste domingo num despiste de mota, na EN108, na Foz do Sousa, em Gondomar.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o homem seguia com o seu filho menor, de 11 anos, e que ficou com ferimentos ligeiros.





O alerta para o acidente foi dado às 12h45.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Valbom e pelo INEM.