Feridos em despiste de mota seguido de colisão contra um poste em Penafiel

Dois feridos é o resultado do despiste de uma mota que acabou por embater contra um poste de eletricidade, em Irivo, concelho de Penafiel. O alerta foi dado 14h55. No socorro, estiveram os Bombeiros de Paço de Sousa.



As vítimas depois de estabilizadas foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados leves.





As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.No local esteve também uma equipa da E-redes. A Estrada Municipal que liga Irivo a Penafiel esteve cortada nos dois sentidos.