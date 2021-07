Festa ilegal com mais de 500 pessoas em discoteca no Seixal motiva megaoperação da PSP. Veja as imagens

Uma festa ilegal na discoteca HK, no Seixal, juntou pelo menos 500 pessoas, apurou o CM junto de fonte policial. A festa, publicitada nas redes sociais, motivou uma megaoperação da PSP, que se viu obrigada a pedir reforços a Lisboa, sabe o CM.Nas imagens a que o CM teve acesso é possível ver largas dezenas de pessoas sem distanciamento físico ou máscaras, dentro do espaço de diversão noturna. A festa, que marca a reabertura do espaço, terá começado logo durante a tarde desta sexta-feira.Até às 23h20, ainda decorria a intervenção policial no local.(Em atualização)