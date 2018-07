Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha chantageia idosa sob ameaça de violação

Mulher de 50 anos obriga a mãe a entregar-lhe dinheiro para comprar drogas e álcool.

Por José Durão | 01:30

Os dois anos de terror que uma idosa de 80 anos sofreu em casa, na Marinha Grande, chegaram ao fim na sexta-feira, quando a PSP deteve a filha da vítima, de 50 anos, por violência doméstica. Obrigava a mãe, já fisicamente debilitada, a entregar-lhe o dinheiro da reforma para que pudesse sustentar vícios de álcool e droga.



Ao longo deste tempo, em que moravam na mesma casa - com uma irmã da agressora -, sucederam-se as exigências, acompanhadas de ameaças de morte e de que deitava fogo à casa e que levava homens à habitação para violarem a idosa.



Segundo a PSP, a maior parte das agressões à vítima de 80 anos pertenceu ao foro verbal e psicológico, mas há ainda registo de momentos em que a filha agrediu a mãe ao pontapé, com bofetadas e empurrões.



A agressão que despoletou a investigação da PSP ocorreu em março passado, mas aquela força policial rapidamente descortinou mais antecedentes, sendo que a situação mais antiga de maus-tratos à idosa remonta a fevereiro de 2016.



A mulher foi presente ao tribunal de Leiria no sábado e foi-lhe decretada prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires.



Obrigada pelo juiz a tratar dependências

Os vícios de álcool e estupefacientes da arguida levaram o tribunal de Leiria a decretar-lhe, para além do termo de identidade e residência, a obrigação de tratamento de dependência de que padece em instituição adequada – com internamento.



Mas, até que seja efetuada a perícia médico-legal necessária para dar início ao tratamento, vai aguardar em prisão preventiva. O caso está a cargo do Ministério Público do DIAP de Leiria, com a PSP.