Filha de Hernâni Vaz Antunes e Álvaro Gil Loureiro também detidos no âmbito do caso Altice

Jéssica Antunes e Álvaro Gil Loureiro são as outras duas pessoas detidas na operação policial em que foi detido o CEO da Altice, Armando Pereira.



Jéssica Antunes é filha de Hernâni Vaz Antunes, sócio de Armando Pereira, que se encontra em parte incerta e é procurado pelas autoridades para ser detido e conduzido perante o juiz de instrução Carlos Alexandre.





O economista Álvaro Gil Loureiro é o titular da Mind Partners, uma empresa alegadamente centrada em marketing e consultoria de comunicação sediada na República Dominicana. Mas o empresário, segundo publicou a revista Sábado em março de 2021, tem tido, sobretudo, negócios constituídos na região de Braga. Uns duraram muito pouco tempo e quase não tiveram resultados operacionais, como sucedeu com as empresas Jean-Paul Lorent e a Transcend Level. A primeira, ficou aberta um ano, a segunda, dois.Já outros correram bem melhor. No fim de 2020, Gil Loureiro era também um dos acionistas e gerente da construtora Gomes & Novais Internacional, Lda., estando a maior parte do capital social da empresa nas mãos de outras duas construtoras, a Vintagepanóplia, com sede na ZFM e gerida por André Coutada, e a sociedade anónima Vaguinfus, igualmente constituída em Braga. São precisamente estas duas últimas empresas que representam o centro de poder no complexo circuito empresarial que adquiriu o edifício Sapo e fez outros três negócios imobiliários com a Altice Portugal, bem como a venda de uma moradia ao próprio CEO, Alexandre Fonseca.São também estas duas empresas que estarão ligadas ao empresário Hernâni Vaz Antunes, a familiares e a sócios – Hernâni é amigo e visto como uma espécie de braço direito português de Armando Pereira, um dos três donos do grupo Altice.