Cofundador da Altice Armando Pereira detido após buscas

Guilhofrei, Braga

Armando Pereira, cofundador da Altice, ficou esta quinta-feira detido após as buscas na sua casa em. Hernâni Vaz Antunes, conhecido por ser o braço direito de Armando Pereira, está em parte incerta.Os contornos da ausência de Hernâni Vaz Antunes não são conhecidos. Segundo apurou o, o empresário não estava em casa no momento em que as autoridades iniciaram as buscas à habitação, nem quando estas terminaram. Vaz Antunes não esteve localizável durante o dia desta quinta-feira.Para além de Armando Pereira, osabe que foram feitas mais detenções. Em causa estão crimes de branqueamento, fraude fiscal, entre outros, na alienação de um conjunto de prédios do antigo fundo imobiliário da Marconi, situados na zona de Picoas, em Lisboa, e avaliados em centenas de milhões de euros.Esta quinta-feira, as autoridades efetuaram buscas nas casas de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes. A Altice Portugal confirmou também "que foi uma das empresas objeto de buscas" no cumprimento de mandado do Ministério Público e que "encontra-se a prestar toda a colaboração" solicitada.Em atualização