Filho ataca mãe com seis facadas na Madeira

Uma mulher foi esfaqueada pelo filho, esta segunda-feira de manhã, na casa da família, no Caminho Velho da Tendeira, Caniço, Madeira.O agressor, de 25 anos, usou uma faca de cozinha para desferir cinco golpes no abdómen e um no braço da mãe, de 68. O marido da vítima estava em casa e conseguiu socorrê-la.