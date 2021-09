Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vem no dia 24 a Lisboa para o encerramento da campanha autárquica do partido Chega, confirmou ao CM fonte do partido de extrema-direita.

Deverá ser assinada a carta de Madrid – que pugna pela erradicação do comunismo – num momento conjunto entre André Ventura (presidente do Chega), Santiago Abascal (presidente do Vox) e Eduardo Bolsonaro (que é deputado federal no Brasil).

Será ainda preparada a visita próxima de André Ventura ao Brasil.