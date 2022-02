Juca’ Batalha, de 46 anos, ter-se-á desentendido com dois homens à porta do centro comercial Bela Vista, em Lisboa, e foi espancado e empurrado por um deles, caindo e sofrendo um golpe muito profundo na cabeça.O filho do conhecido fadista lisboeta Artur Batalha recusou ser levado ao hospital, assinou um termo de responsabilidade e foi para casa, nos Olivais, onde acabou por se esvair em sangue no apartamento onde estavam a mãe e o irmão gémeo.