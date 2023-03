Filho do dono da Impala fica em liberdade com termo de identidade e residência

Gil Rodrigues, filho do dono do Grupo Impala, ficou em liberdade com termo de identidade e residência esta segunda-feira. Empresário saiu do tribunal de Sintra acompanhado pelos advogados e não quis prestar declarações.

Não se sabe se esta é uma medida única ou se há outras medidas acessórias.

Os empresários Jacques Rodrigues e Gil Rodrigues, pai e filho, tinham uma vida de luxo à custa dos trabalhadores e dos fornecedores do grupo e foram detidos no dia 23 de março por fraude no valor de 100 milhões de euros na operação "Última Edição" da Polícia Judiciária.