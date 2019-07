Filho e neto agridem mulher em Loures

Viviam à custa da mulher de 70 anos, doente, que passava fome porque o dinheiro da pensão de reforma lhe era retirado pelo filho, de 45 anos, e pelo neto, de 18.Também a espancavam e humilhavam. Foram segunda-feira detidos pela PSP de Loures por violência doméstica e maus-tratos. O tribunal mandou-os sair de casa, proibindo-os de contactar a vítima.Segundo apurou ojunto de fonte policial, a primeira denúncia chegou à PSP no dia 13 de junho, quando a vítima entrou no Hospital de Loures.Contou que no dia anterior o filho lhe havia dado empurrões, murros e apertões no pescoço. Agressões que se repetiram naquele mesmo dia já com a participação do neto, que a insultava e ameaçava de morte.No dia 28 de junho (sexta-feira passada), a PSP foi de novo alertada para agressão. A avó estava caída e pedia ajuda ao neto, que lhe bateu nos braços e ameaçava partir-lhe mãos e a cara.A PSP iniciou "de imediato um quadro alternativo de acolhimento" e os suspeitos foram detidos.