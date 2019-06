Segurança de 40 anos batia na mulher à frente dos filhos menores

Agredia e ameaçava de morte a mulher, de 38 anos, à frente dos dois filhos, de cinco e 12 anos. O segurança, de 40 anos, foi esta terça-feira detido em Algoz, no concelho de Silves, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão.A detenção foi o culminar de uma investigação pelo crime de violência doméstica, tendo sido dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e outro em veículo. Segundo oapurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, foi apreendida uma lata de gás pimenta, um par de algemas (como as usadas pelas forças de segurança) e ainda um chicote.No seguimento das diligências, foi ainda dado cumprimento a um mandado de detenção do suspeito, que ficou detido nas instalações da GNR.O homem vai esta quarta-feira ser apresentado ao Tribunal Judicial de Silves para aplicação de medidas de coação.A GNR de Lagos deteve, no domingo, um homem de 44 anos que agrediu a mulher e um militar da GNR. A detenção ocorreu após uma denúncia às autoridades que dava conta de que a mulher, de 43 anos, estava a ser agredida pelo marido.Um homem de 42 anos que ameaçava regar a mulher, de 41, com álcool e depois atear-lhe fogo foi detido no início deste mês pelo NIAVE de Portimão no Sargaçal, Lagos. Agredia e injuriava repetidamente a vítima diante da filha, de 13 anos.