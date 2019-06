Leva à PSP faca com que matou a mãe de 79 anos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Emília Simões, de 79 anos, conseguiu refugiar-se várias vezes em casa de vizinhos, no bairro Alberto Sampaio, na Póvoa de Varzim, fugindo à fúria do filho.Mas segunda-feira à noite, após mais uma discussão em que Paulo Nunes, de 45 anos, lhe exigia dinheiro, a idosa não teve tempo de escapar: foi assassinada com sete facadas pelo filho que estava alcoolizado (tinha uma taxa de 1,9 g/l).< br />