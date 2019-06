Filho morto pelo pai em Pombal estava a defender a mãe

Ikrom Negmatov, o homem de 36 anos assassinado domingo pelo próprio pai, em Água Formosa, Pombal, estaria, quando foi atacado, a defender a mãe, que estava a ser vítima de maus-tratos.Tudo terá começado com uma discussão entre o homicida, de 60 anos, e o senhorio. A mulher conseguiu convencer o marido a voltar para casa, mas acabou por ser maltratada.Perante a situação, o filho ter-se-á imposto na defesa da mãe, o que terá levado o pai a desferir-lhe uma facada fatal no peito. Após o crime, esperou pelas autoridades.A família é natural do Uzbequistão mas o casal residia em Pombal há vários anos, tendo o filho chegado recentemente.