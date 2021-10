"O atraso português é notório", referem os juízes da Relação de Guimarães sobre filmagens de ações policiais, realizadas por agentes das próprias forças de segurança. A crítica surge no recente acórdão do caso de um adepto do Boavista que ficou cego de um olho após uma carga policial, a 3 de outubro de 2014, à porta do estádio de Guimarães.