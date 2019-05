Fogareiro aceso provoca incêndio em Faro

Um fogareiro aceso, cujas chamas se descontrolaram e se estenderam a vários eletrodomésticos antigos, terá estado na origem do incêndio que consumiu parte do interior de um dos armazéns da empresa de madeiras Carmo & Braz, em Faro - cujas instalações já estão desativadas há vários anos.O rápido e eficaz ataque ao fogo por parte dos Sapadores de Faro - apoiados pelos bombeiros de Olhão e de São Brás de Alportel - evitou que as chamas alastrassem a outros edifícios daquela zona industrial, na Horta da Areia."A rapidez foi essencial. O quartel dos bombeiros é próximo desta zona e os acessos são bons. Tivemos uma resposta em conformidade com aquilo que foi a situação", explicou aoTomás Valente, comandante dos Sapadores de Faro, destacando ainda alguns entraves no ataque às chamas: "Os bombeiros detetaram rapidamente o foco de incêndio, apesar de haver muitas dificuldades em entrar no armazém devido ao fumo intenso".O incêndio, cujo alerta foi dado pelas 11h30 desta terça-feira, ficou circunscrito a uma zona do armazém onde estavam eletrodomésticos antigos, que serviram de combustível para as chamas.O controlo do incêndio foi feito em poucos minutos pelos operacionais, mas os trabalhos de rescaldo demoraram algumas horas, para evitar qualquer tipo de reacendimento.A PSP também esteve no local, mas é a PJ de Faro que está a investigar o caso e tudo aponta para que as causas do incêndio tenham sido acidentais.