Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foge em Porsche depois de tiroteio em Loures

Homem dispara sobre grupo no cemitério de Camarate.

Por Miguel Curado e Ana Botto | 01:30

Um homem fez esta quinta-feira vários disparos de pistola na direção de um grupo, no interior do cemitério de Camarate, Loures, e fugiu, logo a seguir, num Porsche Panamera, viatura de alta cilindrada que tinha deixado estacionada nas imediações.



O ataque ocorreu pouco depois das 13h00, quando o cemitério da freguesia tinha muita gente, devido à habitual visita aos finados no dia feriado de Todos os Santos. Apesar do pânico, o incidente não causou feridos.



A PSP foi de imediato chamada e distribuiu vários agentes armados (patrulheiros, e Equipas de Intervenção Rápida), pelo exterior e interior do cemitério.



Por tratar de um crime de homicídio tentado, com recurso a armas de fogo, a Polícia Judiciária também foi chamada e enviou ao local uma equipa de inspetores da Secção de Homicídios.



Durante vários minutos, dentro e fora do cemitério, os investigadores da PJ recolheram inúmeros invólucros de bala e interrogaram algumas testemunhas.



Ao que o CM apurou, antes do ataque, o atirador e as vítimas conversaram. O agressor estava acompanhado por outros amigos e os dois grupos envolveram-se numa discussão violenta, que envolveu mesmo troca de agressões.



Após os disparos, todos os intervenientes fugiram desordenadamente.



Durante as investigações, o trânsito automóvel esteve cortado na rua em frente ao cemitério de Camarate e só após a conclusão do trabalho policial é que a circulação foi reposta.