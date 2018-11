Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem dispara contra grupo de etnia cigana em cemitério e foge de carro

Incidente aconteceu na rua de Camarate, em Lisboa.

15:24

Um homem disparou contra um grupo de etnia cigana e fugiu de carro esta quinta-feira no cemitério da rua de Camarate, no concelho de Loures, em Lisboa.



Segundo o que CM conseguiu apurar, o tiroteio terá acontecido por volta das 13h05. A PSP, quando chegou ao local, encontrou invólucros de pistola no chão.



Parte da rua esteve condicionada ao trânsito.



A PJ está a investigar o caso.