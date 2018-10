Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois bombeiros agredidos por homem que tentavam ajudar em Loures

Bombeiros de Camarate ficaram feridos e tiveram de receber tratamento hospitalar.

Dois bombeiros dos voluntários de Camarate, Loures, foram agredidos por um homem alcoolizado que estavam a socorrer no bairro da Torre. Ambos ficaram feridos e tiveram de receber tratamento hospitalar. Devido a esta situação, o comandante da corporação avisa que só voltarão a responder a emergências neste local com escolta policial.



Segundo fonte da PSP, os bombeiros de Camarate foram acionados pelas 02h00 para uma ocorrência no bairro da Torre, dando conta de que um homem partiu a mão numa festa. Uma equipa respondeu à chamada, mas ao chegar ao local deparou-se com um homem com um corte num dedo e visivelmente alcoolizado. Assim que se aproximaram, o homem levantou-se e atacou um dos bombeiros – no caso uma mulher – à cabeçada e a soco. O colega que foi em seu auxílio também foi agredido a murro e pontapé.



Os dois bombeiros tiveram de se proteger e pedir ajuda. Agentes da PSP controlaram o agressor, enquanto colegas davam apoio aos bombeiros feridos. Os dois tiveram de receber tratamento no Hospital Beatriz Ângelo e estão de baixa. O agressor, com cerca de 30 anos, foi levado pela PSP, mas apenas para identificação. Foi libertado pouco depois.



Ao CM, o comandante dos voluntários de Camarate, Luís Martins, disse que "esta não foi a primeira situação do género" e que "para evitar novos problemas para os operacionais, a corporação só voltará a entrar no bairro da Torre com escolta policial".