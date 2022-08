Fogo de Mondim de Basto em resolução enquanto chamas em Santa Marta de Penaguião continuam por dominar

O incêndio que deflagrou no sábado, na Senhora da Graça, Mondim de Basto, já se encontra em resolução, desde cerca das 11h00, sendo agora o fogo na Senhora do Viso, Santa Marta de Penaguião, o que motiva maior preocupação.

Em declarações à Lusa, o Comandante distrital da proteção civil, Miguel Fonseca, disse que o incêndio em mato na Senhora do Viso, que deflagrou cerca das 23h45 de sábado, "lavra em duas frentes, uma das quais já dominada".

Segundo o responsável, o combate está a evoluir favoravelmente, estando já "a caminho um reforço com mais três grupos de combate".



No terreno estão, cerca das 12h30, "110 operacionais, 27 viaturas e cinco meios aéreos", disse.



O incêndio na Senhora da Graça, que começou cerca das 15h45 de sábado, encontra-se em resolução, mas com "alguns pontos quentes", mantendo-se por isso no terreno "praticamente o mesmo dispositivo, porque há muito trabalho a fazer".



Neste incêndio, segundo Miguel Fonseca, estão envolvidos "cerca de 250 homens, 68 viaturas e três meios aéreos".



O comandante distrital de operações de Socorro de Vila Real acrescentou que "não há casas em perigo", nos dois incêndios.