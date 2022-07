Quase 600 operacionais combatem fogo em Silves

Quase 600 operacionais combatiam às 07h00 desta terça-feira o incêndio que deflagrou em São Marcos da Serra, Silves, que levou à retirada de populações e ao corte da A2, sendo que a circulação já foi retomada.

De acordo com informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo, que deflagrou por volta das 13h00 de segunda-feira perto da localidade do Fica Bem, na freguesia de São Marcos da Serra, concelho de Silves, no distrito de Faro, mobilizava 583 operacionais, com o apoio de 207 meios terrestres.

Na segunda-feira à tarde, este incêndio levou à retirada de habitantes de várias povoações e ao corte do Itinerário Complementar (IC) 1, além da Autoestrada do Sul (A2).

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse hoje de manhã à Lusa que a A2 foi cortada às 18:30 de segunda-feira por causa do incêndio, mantendo-se às 07:00, mais de 13 horas depois interrompida ao trânsito entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro).

Na segunda-feira, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que "face à progressão das chamas", a Proteção Civil pediu à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

Além do fogo no concelho de Silves, estava dominado cerca das 07:00 o incêndio que deflagrou ao início da tarde de segunda-feira no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, que foi dominado às 03:52, mobilizando 309 operacionais, com o apoio de 100 veículos.

Este incêndio, que deflagrou pelas 14:12 de segunda-feira numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova, obrigou a evacuar um lar e a retirar população de aldeias por precaução, que entretanto já regressaram

Também ativo cerca das 07:00 estava o fogo que deflagrou às 09:46 de segunda-feira na Serra do Marão, em Senhora da Serra, concelho de Santa Marta de Penaguião (Vila Real), mobilizando 65 operacionais, com o apoio de 17 veículos.

Dominado estava também, o incêndio que deflagrou às 00:45 de hoje na localidade de Cereje, concelho de Vila Verde, no distrito de Braga, que estava a ser combatido por 84 operacionais, com o apoio de 22 veículos, e que cerca das 07:00 já estava em fase de resolução.

De acordo com a ANEPC, às 07:00 combatiam os dois incêndios em curso 649 operacionais, apoiados por 224 veículos.

Mais de 1.100 operacionais combatiam 18 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 381veículos.