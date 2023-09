Fogo deflagra em restaurante de chefe famoso em Lisboa

Um incêndio deflagrou num restaurante de um chefe famoso localizado perto do Marquês de Pombal, em Lisboa, na noite desta sexta-feira. O estabelecimento, chamado de Guilty by Olivier, estava com um número significativo de clientes quando foi dado o alerta.Apesar do pânico que se instalou, todas as pessoas foram retiradas do espaço em segurança, não havendo feridos a registar da ocorrência.Ao que oapurou, o fogo terá tido origem num pilar e acabou por se propagar para o teto do estabelecimento.No local estiveram 26 operacionais, apoiados por nove viaturas.