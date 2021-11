Fogo deixa mãe e filho sem tecto em Bragança

Um incêndio que deflagrou numa casa, na noite de domingo, deixou desalojados uma mulher, de 78 anos, e o filho, com cerca de 50, em Bragança.









O alerta para um fogo na rua Visconde Bouça, no bairro da Previdência, foi dado às 21h50. Quando os operacionais chegaram ao local, a habitação onde residia mãe e filho, no primeiro andar, estava já bastante afetada pelas chamas. Segundo Carlos Martins, comandante dos Bombeiros de Bragança, “a mulher foi transportada para a unidade local de saúde, tendo tido alta na mesma noite”.

Os dois moradores foram realojadas pelos serviços municipais de Proteção Civil num hotel da cidade. No teatro de operações estiveram bombeiros e uma patrulha da PSP, que investiga as causas do fogo.