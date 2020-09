Um incêndio numa habitação, esta madrugada, na freguesia de Nine, deixou a única moradora, uma mulher com 70 anos, desalojada.O alerta para o fogo foi dado às 04h00, mas quando os bombeiros chegaram ao local já a casa estava totalmente tomada pelas chamas.A moradora conseguiu sair ilesa, com ajuda dos vizinhos. A casa ficou sem condições de ser habitada e, por isso, a moradora teve que ser realojada em casa de familiares.No combate ao fogo estiveram os bombeiros Voluntários de Viatodos e Famalicenses.