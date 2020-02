Incêndio destrói autocarro no Cacém. Veja as imagens

Um incêndio deflagrou num autocarro da Lisboa Transportes esta sexta-feira na Rotunda Estrada de Paço de Arcos, no sentido A5 - Cacém.O fogo ocorreu no motor, na parte traseira do veículo pesado. Os vidros da parte de trás do veículo de transporte de passageiros ficaram destruídos com o impacto das chamas.No interior do autocarro 112, que fazia a ligação entre Paço de Arcos e Belas, encontrava-se o motorista e cerca de uma dezena de passageiros, que saíram a tempo.O incêndio foi extinto em cerca de meia hora. O trânsito encontra-se totalmente cortado nesse sentido.No local estiveram os bombeiros da Agualva Cacém, com nove operacionais e três viaturas.Os técnicos e a empresa encontravam-se no local pelas 10h15 a preparar a viatura para ser rebocada.