Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em aviário em Alenquer mobiliza mais de 20 bombeiros

Incêndio industrial lavrou na localidade de Marés, em Lisboa.

Por Lusa | 07:48

Mais de duas dezenas de operacionais combatem desde cerca das 06h00 desta quinta-feira um incêndio industrial num aviário na localidade de Marés, no concelho de Alenquer, Lisboa, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Fonte do CDOS de Lisboa adiantou à Lusa, cerca das 07h00, que o alerta para o incêndio no armazém na localidade de Marés, União de freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, foi dado às 05h55, encontrando-se no local 24 operacionais, com o apoio de nove veículos.



"De momento não sabemos mais pormenores. O fogo está circunscrito ao aviário", disse.