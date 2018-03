Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em aviário fere dois homens

Incêndio ocorreu em Areias, Ferreira do Zêzere.

Por M.F. | 08:37

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira, ao final da manhã, num pavilhão desativado há mais de seis anos e causou ferimentos ligeiros a dois homens, em Areias, Ferreira do Zêzere.



O fumo intenso deixou em pânico os sucateiros que desmantelavam o aviário.



Um homem, de 48 anos, foi para o hospital de Tomar e o outro, com cerca de 50 anos, foi assistido no local por inalação de fumo.