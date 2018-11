Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em chaminé de prédio junto ao Estádio da Luz causa susto

Chamas avistadas na cobertura de prédio onde funciona uma churrasqueira.

20:20

Os adeptos do Benfica concentrados junto ao Estádio da Luz deram esta sexta-feira o alerta para as chamas que saíam de uma chaminé de um prédio ali próximo.



Imagens a que o CM teve acesso mostram as chamas a serem projetadas do topo do edifício.



Os Sapadores foram chamados ao local e estão a avaliar a perigosidade da situação.