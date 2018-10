Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas despejam 32 pessoas de prédio em Lisboa

Situação mais preocupante era de uma idosa acamada.

08:54

Foram retiradas de casa 32 pessoas na noite de terça-feira, depois de um incêndio ter deflagrado nas águas-furtadas de um prédio na Estefânia, Lisboa. A situação mais preocupante era de uma idosa acamada, realojada numa infraestrutura da Santa Casa da Misericórdia.



"Há uma pessoa acamada que estava no apartamento onde tudo começou", diz ao CM António Claudino, de 81 anos, que vive no prédio em frente do número 23 da rua Ferreira à Lapa.



Dos restantes desalojados, dois pernoitaram num hotel pago pela câmara e os restantes foram para casa de familiares.



Um curto-circuito estará na origem do incêndio que destruiu a cobertura do prédio. Os seis andares com 12 apartamentos ficaram danificados e, ontem, os moradores e hóspedes de um hostel instalado no prédio aguardavam permissão para ir buscar os seus pertences.



Técnicos da câmara municipal realizaram uma vistoria à estrutura do edifício.



Ao que o CM apurou, os andares inferiores sofreram danos, devido à infiltração de água que foi utilizada para apagar as chamas.