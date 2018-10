Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome zona de mato em Mafra e corta A21

Chamas estão a ser combatidas por 113 bombeiros e três meios aéreos.

16:01

Um incêndio está a lavrar numa zona de mato na localidade de Milharado, em Mafra, distrito de Lisboa. No local estão 113 bombeiros a combater as chamas, apoiados por 31 viaturas e três meios aéreos.



O CM sabe que o fogo está a cortar a A21 e algumas estradas adjacentes, havendo a possibilidade de cortar a autoestrada.



A linha de comboios do Oeste também foi suspensa para que os meios de combate possam circular.