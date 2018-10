Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio no Parque Natural da Arrábida em Setúbal já está dominado

Fogo foi combatido por dois meios aéreos.

14:52

O incêndio que lavrou numa área de mato no Parque Natural da Arrábida, no concelho de Setúbal, já está dominado, de acordo com o site da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à Lusa que o alerta foi dado às 13h05, para o fogo que lavrava na zona de Picheleiros, na União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão).



Segundo a mesma fonte, cerca das 14h53, estavam envolvidos no combate ao fogo 75 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 22 veículos, e dois meios aéreos.