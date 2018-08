Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em fábrica provoca pânico em Santa Maria de Lamas

Pequena unidade ficou destruída. Duas pessoas foram assistidas.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 08:41

Um incêndio destruiu, esta quinta-feira, as instalações de uma pequena unidade fabril de transformação de cortiça, localizada nas traseiras de uma casa em Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira. Os vizinhos viveram momentos dramáticos quando as chamas se aproximaram das suas habitações.



"Eu tinha saído e telefonaram-me a dizer que o fogo era na minha casa. Fiquei desesperado, vim logo a correr e, pelo fumo, parecia mesmo. Quando cheguei é que percebi que, afinal, era na fabrica do vizinho, que fica nuns anexos" disse Manuel Tavares, ainda abalado. "Foi um susto enorme, nem sei o que senti. A minha preocupação foi, também, saber se o meu cão estava bem" acrescentou.



O alerta foi dado pelas 11h00 para um incêndio urbano, mas rapidamente os bombeiros verificaram que se tratava de um incêndio numa pequena fábrica de uma família. A rápida intervenção das corporações de Lourosa, Arrifana, Feira, Esmoriz e Espinho evitou a propagação das chamas. Duas pessoas tiveram de ser assistidas, por motivos de ansiedade.



"Os materiais químicos usados, em conjunto com a própria matéria prima, são altamente inflamáveis e perigosos no manuseamento. Nem sei como permitem a instalação destas fábricas junto a casas", referiu uma testemunha que trabalha na mesma área. As autoridades investigam agora o que originou o incêndio, extinto ao início da tarde. Os proprietários não quiseram prestar declarações.