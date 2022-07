Fogo em Faro dominado em 80% e com 20% "a inspirar cuidado"

O comando da Proteção Civil de Faro indicou esta quarta-feira que 80% do perímetro do incêndio que deflagrou na terça-feira à noite perto da Universidade do Algarve está dominado, com os restantes 20% ainda a "inspirar cuidado ou preocupação".

"O perímetro do incêndio tem cerca de 80% dominado, havendo 20% que ainda inspiram cuidado ou preocupação", disse ao fim da tarde de hoje o comandante operacional distrital da Proteção Civil de Faro, Richard Marques, em declarações à comunicação social.

De acordo com este responsável, apenas as zonas do Laranjal e do Vale Verde, no concelho de Loulé, ainda necessitam de uma última "intervenção incisiva" e irão merecer "todo o esforço do dispositivo nas próximas horas".