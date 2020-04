Fogo em prédio fere quatro pessoas na Amadora

Um incêndio, que deflagrou esta quinta-feira na cave de um prédio na Amadora, fez quatro feridos, e deixou o imóvel inabitável. Uma mulher sofreu ferimentos graves, devido à inalação de fumos. O fogo começou a ser combatido por funcionários da Câmara da Amadora, que desinfetavam a rua no âmbito da contenção da pandemia de Covid-19.Era 01h45 quando se depararam com chamas a saírem da cave do nº 3 da avenida da República, na Venteira, Amadora. Os técnicos camarários começaram a combater as chamas, até à chegada de uma equipa dos bombeiros, constituída por 18 operacionais e seis viaturas.Os dois moradores da cave, um casal entre os 50 e os 55 anos, ficaram feridos. A mulher precisou mesmo de receber oxigénio no local e foi internada de urgência no Hospital Amadora-Sintra. Outros dois moradores do prédio também sofreram ferimentos. O incêndio destruiu um quarto e uma sala do apartamento, deixando-o inabitável. O casal teve de recorrer a amigos para conseguir um alojamento provisório.