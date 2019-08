Um incêndio com uma frente ativa consome uma zona de mato e mobiliza mais de uma centena de bombeiros em Trancoso, no distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Fonte do CDOS da Guarda afirmou à agência Lusa que o fogo, que começou às 19h22 na localidade de Guilheiro, mantém uma frente ativa, consumindo uma zona de mato.No combate às chamas, estão 103 operacionais e 30 veículos.