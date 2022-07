Fogo no concelho de Ansião em fase de resolução

O incêndio que começou na sexta-feira no concelho de Pombal e que se estendeu a Ansião, distrito de Leiria, foi considerado em resolução às 08h30 desta segunda-feira , disse à agência Lusa o 2.º comandante distrital de operações de socorro.

"O incêndio em Ansião está em resolução desde as 08h30. Decorrem trabalhos de consolidação de pontos quentes e uma vigilância ativa em todo o perímetro", afirmou Ricardo Costa.

De acordo com o 2.º comandante distrital, pelas 10h00 encontravam-se no teatro de operações 343 operacionais, apoiados por 109 viaturas e um meio aéreo.

"O meio aéreo está a fazer rescaldo numa zona inacessível a meios terrestres", explicou Ricardo Costa, esclarecendo que o perímetro do incêndio engloba os concelhos de Pombal, Ansião e Alvaiázere.

O incêndio teve início às 14h50 de sexta-feira numa zona florestal e agrícola na povoação de Vale da Pia, freguesia de Abiul, no concelho de Pombal.

Mais tarde, as chamas acabaram por chegar ao concelho vizinho de Ansião.

Portugal continental entrou às 00h00 desta segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23h59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Devido à situação de risco, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Comissão europeia mobilizou, no domingo, dois aviões espanhóis para combater os incêndios no território português.